"KULÜBÜN ETRAFINDAKİ YÖNTEMLERİ KAST EDİYORUM"



Fenerbahçe'nin etrafındaki yöntemleri kastettiğini belirten Allan Saint Maximin, "Bir taraftar olarak hislerini anlıyorum ve bu mesajın 'Fenerbahçe hile yaparak kazanıyor' şeklinde anlaşılmasını istemem, bu kesinlikle benim amacım değildi. Ben kulübün etrafındaki "yöntemlerden" bahsediyordum. Kulübe, taraftarlarına ve özellikle de benim neler yaşadığımı gören ve her zaman yanımda olan Acun'a derin bir saygım var" dedi

"SAĞLIK EKİBİ O MEŞHUR ENJEKSİYONU YAPMAYA ÇALIŞTI"

Yaşanan süreç hakkında konuşan Allan Saint Maximin, "Soruna yanıt olarak, hasta olduğum dönemde, kulübün partner hastanesinden gelen ve kulüp doktorunun denetiminde olduğu söylenen bir sağlık ekibi bana o meşhur enjeksiyonu yapmaya çalıştı" diyerek sözlerine devam etti.

"BU İŞLEMİ DURDURAN BENDİM"

Uygulanmak istenen işlemi kulüp doktorunun değil kendisinin durdurduğunu belirten Allan Saint Maximin, "Söylenenlerin aksine, bu işlemi durduran kesinlikle kulüp doktoru değildi, bendim. O sağlık ekibinin davranışlarının ve yaklaşımının anormal olduğunu hemen hissettim. Bu yüzden, o an resmi olarak işlemi denetleyen kulüp doktoruna ulaşarak, bana uygulanmak istenen maddenin açıkça doğrulanmasını istedim. Tabii ki bunu yapamadı, çünkü korktuğum gibi o madde yasaklıydı" diyerek açıklamalarını tamamladı.