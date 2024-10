Aliağa Petkimsporlu Aldridge, Basketbol Süper Ligi'nde 6. sezonuna başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un ABD'li oyuncusu Peyton Aldridge, ligdeki rekabetin üst seviyede olduğunu söyledi.



Türkiye kariyerine 2019-2020 sezonunda Afyon Belediyespor formasıyla başlayan Peyton Aldridge, bir sezon sonra Bahçeşehir Koleji'nde oynadı, ardından 2021-2022 sezonu başında Aliağa Petkimspor'la anlaştı. 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu bu yıl Türkiye'deki altıncı, Aliağa Petkimspor'daki dördüncü sezonunda mücadele edecek.



Aldridge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elemeleri geçerek normal sezonda mücadele etme hakkı kazandıkları Şampiyonlar Ligi'nde ilk müsabakalarını da kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Grupta kalan maçlarına odaklanacaklarını aktaran ABD'li basketbolcu, "İyi takımlara karşı mücadele edeceğiz." dedi.



Peyton Aldridge, Basketbol Süper Ligi'nin kaliteli bir lig olduğunu belirterek, "Birkaç yıldır buradayım ve ligi iyi biliyorum. Her takımın diğerini yenebileceği oldukça rekabetçi bir lig. Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Her seferinde oyuna odaklanmak ve başarılı olmak istiyoruz. Kendimizi zorlamak ve her maçı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'yi çok sevdiğini aktaran Aldridge, şunları kaydetti:



"Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Aliağa ve İzmir'de olmak çok keyifli. Çok seviyorum. Eşim de burayı çok seviyor. Türk yemek kültürünü ve Türk basketbolunu seviyoruz. Herkesin bizi kabullenmesi hoşumuza gidiyor. Türkiye, benim ve eşimin hayatımızı yavaşlatmasına yardımcı oldu. ABD'de her şeyin çok hızlı olduğunu hissediyorum. Türkiye'de biraz geriye çekilip rahatlayabiliyoruz. Küçük şeylerin, kültürün, yemeğin tadını çıkarabiliyoruz, gezmeye gidiyoruz. Efes'e, Pamukkale'ye ve Kapadokya'ya gittik. Dünyanın farklı yerlerini görmek harika bir deneyimdi."



Peyton Aldridge, kendilerini destekleyen taraftarlara Türkçe teşekkür ederek, "Her zaman yaptığınız gibi tribünleri doldurmanızı umuyoruz. Bu bize çok yardımcı oluyor, sizi yakında görmeyi umuyoruz. Görüşürüz." ifadelerini kullandı.