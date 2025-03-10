Aliağa Futbol alt liglerde tek nağmalup

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Aliağa Futbol, evinde Çankayaspor'u da 3-1 yendi, 22 maç sonunda alt liglerin tek namağlup takımı olarak kaldı.



Geçen sezon profesyonel ligdeki ilk yılını normal sezonda namağlup olarak tamamlayan Aliağa, üst üste ikinci sene de aynı başarıya ulaşarak tarih yazmaya çok yaklaştı.



Oynadığı 22 maçta mağlubiyet yüzü görmeyip 10 galibiyet, 12 beraberlikle 43 puan toplayan sarı-siyahlı ekip, 1'inci Grup'taki Bursaspor'un dün Kütahyaspor'a 3-1 yenilmesiyle alt liglerin tek yenilgisiz takımı oldu.



Aliağa Futbol, Türkiye'deki profesyonel liglerde Süper Lig lideri Galatasaray'la birlikte bu sezon yenilgi almayan iki takımdan biri konumunda. Aynı zamanda 22 maçta kalesinde yalnız 8 gol gören Aliağa Futbol, tüm liglerdeki 139 takım arasında en az gol yiyen ekip.



