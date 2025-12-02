Aliağa FK kupada gruplar için sahada

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında üçüncü sırada yer alan Aliağa FK 3 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde 1'inci Lig ekibi Sivasspor'a gruplara kalma yarışında rakip olacak.



Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki maç saat 13.30'da başlayacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanan turda rakibini mağlup eden taraf kupada yoluna devam ederek adını grup aşamasına yazdıracak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa kazanan tarafı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü, uzatmalarda yine beraberlik halinde ise seri penaltı atışları belirleyecek. Aliağa FK kupada önceki turlarda İnegöl Kafkasspor, Bornova 1877 ve yine 1'inci Lig'de yer alan Serikspor'u elemeyi başarmıştı.