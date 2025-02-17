Ali Sowe: "Kötü oynamadık ama sonuçtan memnun değilim"

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rizespor'da Ali Sowe, maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Sowe: 'Kötü oynamadık ama sonuçtan memnun değilim'
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17 Şubat 2025 22:19
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Rizespor'da Ali Sowe, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Rizespor'un maçtaki tek golünü kaydeden Ali Sowe, "Çok zor bir maç oldu. Pozitif bir sonuç almak istiyorduk. Kötü oynamadık ama sonuçtan memnun olduğumu söyleyemem. Kişisel olarak gol attığım için mutluyum ama takımıma daha çok yardımcı olmak istiyorum." dedi.
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