Ali Şen: "Bu işler yeni değil"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Trabzon'da yaşanan olaylar için, "Bu işler yeni değil, sürpriz değil." şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Ali Şen: 'Bu işler yeni değil'
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20 Mart 2024 09:31
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fanatik'ten Faik Çetiner'e konuşan Ali Şen, "Bu işler yeni değil, sürpriz değil. 1996 yılında kazandığımız şampiyonluğun Trabzon'daki hayal kırıklığı maalesef devam ediyor. Kinle, kavgayla bu işleri çözemezsin" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bir diğer eski başkanı Aziz Yıldırım ise Trabzon'da yaşanan olaylar için yaptığı açıklamada, "Maç iptal edilmeliydi" demişti.

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