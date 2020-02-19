Ali Koç'tan Ali Şen ve Müjdat Yetkiner cevabı: 'Köstek olmayın'

Ali Şen ile mesajlaştığını söyleyen Koç, "Fenerbahçe üzerinden iletişim kurmak çok daha etkin oluyor. Biz, diğer kulüplere göre iletişim yapmaya daha müsaitiz." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen, Sabah Gazetesi'ne bir röportaj vererek, Fenerbahçe ve Trabzonspor hakkında konuşmuştu."Trabzonspor kollanmıyor" diyen Ali Şen, "Ben bu konuyu Ali'yle de, Nihat Özdemir'le de konuştum. Öncelikle şunu söyleyeyim, Nihat'ı çok eskiden tanırım. Nihat'ı spor dünyasına alan benim. Çok düzgün ve iyi bir insandır, asla yanlış bir iş yapmaz. Bunu Ali'ye de söyledim. Ali de "Özdemir verdiği sözleri tutmadı" dedi. Mali ve transfer konusuyla ilgili destek olmadığını söyledi. Ben Nihat'ın verdiği sözleri tutacağına inanıyorum. Ali'nin "Trabzonspor sırtını devlete dayadı" sözlerine gelince... Ben işin iç yüzünü bilmiyorum. Bu sözünü açıklamalı. Ama devlet her kulübe destek olur, olmalı da. Eski hükümetler destek falan olmuyordu. Şimdi devletin her kulübe destek olmasını çok önemli buluyorum. Kulüplere stat da yapmalı, yardım da etmeli. Cumhurbaşkanı istiyor diye bir takım şampiyon olmaz. Ben Trabzonspor'un kollandığını düşünmüyorum. Hakemler birçok takım için hatalı karar veriyor. Trabzonspor'un kadrosu çok iyi bu sezon, çok iyi oynuyor. Ahmet Ağaoğlu da, yönetici kadrosu da kulübü çok iyi yönetiyor. Uzun süredir yakalayamadığı güzel oyunu bu sezon yakaladı takım. Bir de çok ucuza çok iyi transferler yaptılar. Bunu da görmek lazım. Trabzonspor'un uzun yıllar şampiyon olamaması da lig için bir kayıptır." açıklamalarında bulunmuştu.Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasında anılan ve Ali Koç göreve geldikten sonra altyapıdaki görevine son verilen Müjdat Yetkiner, Ahmet Çakar'a gönderdiği video ile büyük tepki çekmişti.