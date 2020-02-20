RIDVAN DİLMEN NE DEMİŞTİ?

"VERGİ BORCUMUZU TAKSİTLENDİRDİK;

BUNUN İÇİN BERAT BEY'DEN KAĞIT ALDIK"

"FUTBOLA SİYASET KARIŞMAMALI, UEFA VE FIFA DA HASSAS"

Rıdvan Dilmen'in bu sözleri üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk kez konuştu.Kısa bir süre önce Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada "Berat Bey konusunu anlayamadım. Kraldan çok kralcılık çok tehlikeli. 15 Temmuz'da Ali Koç, Berat Bey'den ricada bulundu, bir saat sonra halletti. UEFA'ya gönderilmesi gereken yazı vardı. Daha 20 gün önce yine yardım etti. Bunlar önemli konular, her şey açıklanmaz" ifadelerini kullanmıştı.Sarı-lacivertli kulüp başkanına düzenlediği basın toplantısında bu sözlerin hatırlatılması üzerine, Ali Koç şunları söyledi. "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, spor ile siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki duruşunun örnek alınması gerektiğini söyledi.Ali Koç, "Fenerbahçe şikayet edince 'Fenerbahçe spora siyaseti sokuyor.' Artık kim kimi neye sokuyor size bırakıyorum. Futbola siyasetin karışmaması, sadece bizim beklediği bir şey değil. UEFA ve FIFA'nın en hassas konusu. Kamu yöneticileri de sporla ilgilenecektir. Ancak burada belli ilkelere dikkat edilmelidir. Aslında bu konuda güzel ve iyi bir örneğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, örnek teşkil etmelidir. Kendisi her türlü spora destek olmuştur. Fenerbahçe ve futbolu çok sevmesine rağmen sadece bizim değil hiçbir takımın maçına gitmemiştir. Uluslararası maçlarda tribünde olabileceğini özenle söylemiştir. Ülke yönetme gücünü elinde bulunduran tüm siyasetçilerin bu duruşu örnek alması gerektiğini, aynı hassasiyeti göstermelerini istediğimizi tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı."Futbola siyaset karıştırılmasın diye ikazda bulunduk. Birileri tarafından bu, Fenerbahçe'ye yönelik suçlama haline getirildi." diyerek sözlerini sürdüren Fenerbahçe Başkanı, "Sporla siyasetin ayrı kulvarlara yürümesi gerektiğini söylüyoruz. Bu ikazımızı, kamu yöneticilerinin kulüpler arası rekabete zarar verecek şeylerde bulundukları için yapmak zorunda kalmıştık." dedi.Fenerbahçe Başkanı, "Kulübüm ve şahsımın siyasetle işi yok. Girmedik, girmeyeceğiz. Devletle bir sorun yaşamayacağız, ne kadar bazı kesimler uğraşsa bile... Fenerbahçe'nin devlet için neler yapacağı ortadadır ve boynumuz da kıldan incedir. Bizim ifade ettiğimiz konu, futboldaki adil yarışın zedelenmemesi için çağrıdır." açıklamasını yaptı.