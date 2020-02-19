Ali Koç: 'Nihat Özdemir'e kırgınız, kızgınız!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hakkında açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir'e kırgınız, kızgınız diyen Koç'un sözleri şu şekilde;Nihat Özdemir 18 yıl Fenerbahçe'de hizmet vermiş, Fenerbahçe'ye mesai harcamıştır. Şahsı bir problemim yok. Söz konusu Fenerbahçe ise benim için kırmızı çizgi orasıdır. Nihat Bey'e kırgınız, kızgınız.Buradaki UEFA maçı öncesi bizi ziyarete geldi ve o dönem kendisinin de içinde bulunduğu TFF hakkında serzenişlerde bulundu. Ancak bir hafta sonra 'Ali Koç ve ekibi, beklentilerin çok uzağında kaldı. Günah keçisi arıyorlar, üzülüyorum' dedi. Sonra da geçenlerde bir yakın çevre haberi çıktı, orada da bizi siyasete itiyor ve tribünleri kışkırtmakla suçluyor. Daha önce de 'Fenerbahçe'nin başarısı dua edenler için kimsenin kötü konuşmasına gerek yok' demiştir. Nihat Bey'in başarılı olmasını istiyorduk ama işini neresinden tutacağımızı, nasıl köprü kuracağımızı hesaplamakta sıkıntı çekiyoruz.Zorlu'da bir toplantı oldu, Türk futbolu dizayn ediliyor diye algılar yapıldı. Daha sonra başka başkanlarla konuştuğunu da söyledi, keşke daha evvel açıklasaydı.%30-%40 konusu var. Bunun Fenerbahçe için arttırıldığı söylendi. Ancak bu talebin gerçek sahibi hiç açıklanmadı. Bir toplantıdan sonra 'Fikret Orman ve Adil Gevrek' dedi. Aslında bu kısmen doğru, kısmen değil. Orada da gerçek talep sahibini söylemedi. Hangi Nihat Bey ile irtibat kuracağımızı kestiremiyoruz. İnşallah bu süreç normalleşir. Bizler Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyiz. Bizim söylediklerimizi TFF Başkanı umursamalıdır, umursamaz tavırlar olamaz.