Ali Koç'tan derbi mesajı: 'İnşallah gelenek devam eder'

"İNŞALLAH GELENEK DEVAM EDER"

"MUSTAFA CENGİZ İLE KONULARIMIZ BİRİKTİ"

Başkanı, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olanderbisi hakkında açıklamalarda bulundu.Galatasaray Yönetimi'ni karşılamaya gitmeyeceğini söyleyen Koç, "" dedi.Derbiyi kazanmak istediklerini vurgulayan Fenerbahçe Başkanı, "İnşallah Kadıköy'de gelenek devam eder. Kazanmaya ihtiyacı olan, kaybetme kredisi olmayan biziz. Galatasaray Yönetimi'ni bekliyoruz, anormal bir durum yok. İnşallah sadece futbol konuşulur. Hiçbir başkanla fotoğraf çektirmekten de kaçmam. Ben onları karşılamada olmayacağım, arkadaşlar karşılayacaklar." diye konuştu.Dört büyük kulüp başkanını ortak bir yayına davet etmesiyle ilgili gelen soruya ise Ali Koç, "Biz hazırız, Mustafa Cengiz de hazır olduğunu söylüyor. Burada topu size atayım, siz bize gelin, biz hazırız, Sayın Mustafa Cengiz de hazır. Dört başkanın olmasınada gerek yok. Sayın Cengiz ile konuşacağımız konular birikti. Bu belki de sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum.Dört kulüp başkanını toplamak kolay değil, belki iki, belki üç olur. Bunu yapmak kolay olmaz ama sizler inisiyatif alırsanız olur." cevabını verdi.