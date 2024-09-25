Ali Koç: ''TFF sunum yaptı, küçük dilimizi yuttuk'

Kulüpler Birliği Vakfı heyeti ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi bir araya geldi.TFF'nin Riva'daki merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamada bulundu.Üstünde çalışmaya karar verdikleri konular hakkında TFF ile kendi talepleri üzerine bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Ali Koç, "ETürk futbolu ekonomik açıdan her geçen gün sürdürülemez hale geliyor ama bunun sorumluları sadece yöneticiler, kulüpler değil. Kulüplerin tamamen dışında olan ekonomik sebeplerden kaynaklandığını bir kez daha anlattık. Yayın ve Spor Toto gelirlerinin düşmesi, kurun bu kadar çıkması, enflasyonun bu kadar artması, kovid... Bunların hiçbiri kulüplerin sorumluluğunda olan şeyler değil ama en çok kulüpleri etkiliyor." ifadelerini kullandı.Yayın gelirlerinin artması gerektiğini vurgulayan Koç,diye konuştu.Son yıllarda düşen gelirlere değinen Ali Koç,Sebepleri anlatıldı, makul ama bizim amacımız bu sene yüzde 28 olacak kesintinin birkaç sene içinde 20'ye, orta ve uzun vadede 15'lere gelmesi. Avrupa'da bu rakam 3 ile 15 arasında oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapılanması konusunda istişarede bulunduklarını dile getiren Koç, "MHK Başkanı çok iyi, tatmin edici bir sunum yaptı.Bizim de sabırlı olmamız lazım. En azından bu sezonun ilk yarısı için kulüplerin varsa sıkıntıları federasyonla bire bir konuşmalarının daha makul olacağını, yöneticilerin önemli maçlar öncesinde hakemleri baskı altına almamak için açıklama yapmamalarını, yapılacaksa federasyonla istişare edilmesi gerektiğini konuştuk. Federasyon bu konuda açık." şeklinde konuştu.E-bilet ihalesiyle ilgili fikir alışverişi yaptıklarını belirten Ali Koç, "Kulüpler istedikleri biletleme firmasıyla çalışma konusunda özgür. Önemli olan yeni biletleme firmalarının Netaş ile uyumlu çalışması gerekiyor. Uyumsuzluk olursa ne federasyon ne altyapı firması sorumlu. Sadece kulüpler sorumlu oluyor. O yüzden bunu çok iyi dizayn etmemiz lazım." yorumunu yaptı.Maçlar sırasında ayakta seyirci konusunda adım atmaları gerektiğini vurgulayan Koç, ". Bunu isteyen en az 6-7 kulüp var. İçişleri Bakanlığımız, futbolun güvenliğiyle ilgili paydaşlarını toplayıp çok faydalı bir toplantı yaptı. Onun için de Sayın Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.Federasyonun kendilerine yaptığı sunum hakkında da görüş belirten Ali Koç, "Kulüplerin getirdiği konular bunlardı. Bir de federasyon bize sunum yaptı. Kendileri bunu açıklayacaktır ama kısacası küçük dilimizi yuttuk diyebiliriz bu konuda. Kendi çektikleri fotoğrafı anlattılar, biz de etkilendik o fotoğraftan." diye konuştu.Kulüplerin finansal fair play konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Koç, "İleriye dönük olarak son birkaç senede Türk kulüpleri finansal fair play konusunda inceleme altında değil. Önümüzdeki yıllarda inceleme gelebileceğini ve ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiğini konuştuk ama ekonomilerin de küçülmesiyle yorgan diye bir şey de kalmadı. 5 yıllık harita bunun için çok önemli." şeklinde konuştu.Türk takımlarına Avrupa kupalarında başarı dileyen Ali Koç, "Yepyeni bir sisteme adım atıyoruz. Bizler de ne olacağını bilmiyoruz. Çok değişik bir sistem ama inşallah Türk takımları gidebildikleri yere kadar gider." diyerek sözlerini tamamladı.