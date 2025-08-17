Ali Koç'tan taraftarlara transfer müjdesi!

Süper Lig'de Alanyaspor maçı ertelenen ve sezonu Göztepe'de açan Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç da İzmir'e giderken takımını yalnız bırakmadı.

Koç, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'na sarı-lacivertli taraftarları taşıyan otobüsle birlikte geldi. Otobüste futbolseverlerle sohbet eden Ali Koç, "Başkanım transferler ne durumda, yeni yıldızlar ne zaman gelecek" sorularına "Kimse merak etmesin. En iyi isimleri kadroya katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kerem'de pürüzler gideriliyor. Bir de yerli kaleci alacağız" müjdesini verdi.

Taraftarlar başkana büyük ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf çektirdiler.