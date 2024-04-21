Ali Koç'tan sürpriz görüşme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, THY EuroLeague'deki play-off maçları öncesi Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ali Koç'tan sürpriz görüşme
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21 Nisan 2024 00:43
Son güncelleme 21 Nisan 2024 00:45
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ali Koç, Play-off öncesinde düzenlenen moral yemeğinde takımımız ve kıymetli aileleriyle bir araya geldi." ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE - MONACO PROGRAMI

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague play-off serisinde Fransız temsilcisi Monaco ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

Seride üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı serinin ilk iki maçı Monaco'nun ev sahipliğinde Fransa'da oynanacak. Seride üçüncü maç ve gerekmesi halinde oynanacak dördüncü karşılaşmaya ise Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapacak. Yine gerekmesi halinde oynanacak beşinci karşılaşmada ise saha avantajı Monaco'da olacak.

Seride ilk maç 24 Nisan Çarşamba, ikinci karşılaşma 26 Nisan Cuma, üçüncü müsabaka 1 Mayıs Çarşamba ve gerekirse dördüncü mücadele 3 Mayıs Cuma günü yapılacak. Monaco'daki maçlar TSİ 20.00'de, İstanbul'daki karşılaşmalar ise 20.45'te başlayacak.

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