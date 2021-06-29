Ali Koç'tan Samandıra planı!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Samandıra'da birlik beraberlik sağlanamadığı sürece başarının gelme ihtimalini çok düşük görüyor. Başkan Koç yeni sezonda Samandıra'da bizzat kendisi daha fazla yer alacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Ali Koç'tan Samandıra planı!
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29 Haziran 2021 08:03
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi üzerinde en çok durulan konu Samandıra olacak.

Başkan Ali Koç, Samandıra'da birlik beraberlik sağlanamadığı sürece başarının gelme ihtimalini çok düşük görüyor. Bu nedenle yeni sezonda bizzat kendisi bu konuyla ilgilenecek. Başkan Koç yeni sezonda Samandıra'da bizzat kendisi daha fazla yer alacak.

Görüşmeler yapılan yabancı teknik adamlarla da bu konular üzerine konuşuldu.

Süreci uzattı

Yabancı teknik adamın kendi teknik ve taktik anlayışını desteklemek için takım içinde arkadaşlığın çok önemli yer tuttuğu ifade edildi. Bunun için de başkan Ali Koç ve yönetimin bu konuyla alakalı hem yeni teknik direktöre hem de takıma ziyaretlerinin söz konusu olacağı aktarıldı.

Teknik direktör sürecinin uzamasındaki etkenlerden birinin de Samandıra konusu olduğu kaydedildi. 


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