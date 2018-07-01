Ali Koç nikah şahidi oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yalova'da düzenlenen bir düğüne katılarak nikah şahitliği yaptı.Koç, Fenerbahçe Kulübünün kongre üyesi ve Genç Fenerbahçeliler Yalova sorumlusu Hasan Doğan ile Rabia Üstün'ün düğün töreni için Yalova'ya geldi.Merkeze bağlı Safran köyünde bulunan bir salonda gerçekleşen düğünde Koç, nikah şahidi olurken, çiftin nikahını Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıydı.Düğünde diğer bir nikah şahidi ise AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş oldu.Ali Koç, burada yaptığı konuşmada, Hasan Doğan ve Rabia Üstün çiftine mutluluklar diledi.Düğüne katıldığı için mutlu olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:"Hasan bana sorduğunda 'İnşallah gelirim.' dedim. 'Seçilmezsek kesin geliriz, seçilirsek ne olur bilemeyiz.' demiştim. Nasip oldu. Hasan Doğan'la Fenerbahçe dolayısıyla yollarımız kesişti. Biz, Hasan Doğanlar sayesinde seçildik. Hasan, bana bir mail atıp arkadaşlarıyla yardım etmek istediğini söyledi. Sağ olsun Hasan Doğan'ın hem seçim öncesi hem de seçim günü bize muhteşem desteği oldu. 'Hasan Doğan içine kapanık, naif, sessiz sedasız biridir.' dediler. Sessiz sedasız hali böyle ise statta nasıl olur tahmin bile edemiyorum. İnşallah sağlıklı, mutlu bir yaşantıları olur.''Düğüne, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt da katıldı.Nikah töreninin ardından Hasan Doğan, Ali Koç'a Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde Ülker Stadı'nın çimlerinden yapılan kağıt hediye etti.