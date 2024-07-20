Ali Koç: 'En-Nesyri sabrımızı taşırıyor'

Sarı-lacivertlilerin bu transfer için Sevilla'ya 20 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.

Youssef En-Nesyri, Sevilla'nın cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Sevilla, Faslı futbolcunun sol dizindeki zorlanmadan dolayı antrenmana çıkmadığını duyurdu. Ancak İspanyol basınında yer alan haberde Youssef En-Nesyri'nin antrenmana çıkmamasının transferle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

Sevilla ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.





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