Ali Koç: 'En-Nesyri sabrımızı taşırıyor'

Fenerbahçenin 4 milyon euro maaş karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı Youssef En-Nesyri transferinde pürüz çıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun zamandır gündemde olan Youssef En-Nesyri transferi için açıklamalarda bulundu.
Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." dedi.
SEVILLA SÖZCÜSÜ: "TRANSFER ÇOK YAKIN"
Öte yandan Suudi Arabistan basınından Arriyadiah'a konuşan Sevilla Sözcüsü Javier Santos, "En-Nesyri, yapılan güçlü görüşmelerin ardından Türkiye'de Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın. Suudi kulüplerinin, özellikle de Al-Qadsiah'ın oyuncuyu transfer etmek için Sevilla yetkilileriyle ciddi müzakerelere girdiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüşmeler sadece En-Nesyri'ye yakın kişilerle yapılmış olabilir, ancak bu görüşmeler yönetime ulaşmadı." ifadelerini kullandı.
BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerin bu transfer için Sevilla'ya 20 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.
ANTRENMANA ÇIKMADI
Youssef En-Nesyri, Sevilla'nın cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Sevilla, Faslı futbolcunun sol dizindeki zorlanmadan dolayı antrenmana çıkmadığını duyurdu. Ancak İspanyol basınında yer alan haberde Youssef En-Nesyri'nin antrenmana çıkmamasının transferle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Sevilla ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun zamandır gündemde olan Youssef En-Nesyri transferi için açıklamalarda bulundu.
Transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ali Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz." dedi.
SEVILLA SÖZCÜSÜ: "TRANSFER ÇOK YAKIN"
Öte yandan Suudi Arabistan basınından Arriyadiah'a konuşan Sevilla Sözcüsü Javier Santos, "En-Nesyri, yapılan güçlü görüşmelerin ardından Türkiye'de Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın. Suudi kulüplerinin, özellikle de Al-Qadsiah'ın oyuncuyu transfer etmek için Sevilla yetkilileriyle ciddi müzakerelere girdiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüşmeler sadece En-Nesyri'ye yakın kişilerle yapılmış olabilir, ancak bu görüşmeler yönetime ulaşmadı." ifadelerini kullandı.
BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO
Sarı-lacivertlilerin bu transfer için Sevilla'ya 20 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.
ANTRENMANA ÇIKMADI
Youssef En-Nesyri, Sevilla'nın cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Sevilla, Faslı futbolcunun sol dizindeki zorlanmadan dolayı antrenmana çıkmadığını duyurdu. Ancak İspanyol basınında yer alan haberde Youssef En-Nesyri'nin antrenmana çıkmamasının transferle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.
PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Sevilla ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.