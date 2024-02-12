Ali Çamlı'dan Beşiktaş maçı için açıklama!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş maçı öncesi flaş açıklama yaptı.



Ali Çamlı yaptığı açıklamada, "Güzel bir maç bekliyoruz. Kayseri, Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayacaktır. Onlar bizim misafirimiz. 11'e 11 çocuklar oynayacak. BU sadece bir futbol müsabakası. Dost, kardeş kulüp beşiktaş'a başarı diliyorum. Kendi kulübümün tabii ki galip ayrılmasını istiyorum ama centilmence, dostça ve hakemler üzerinden polemiğin yaşanmadığı bir maç olsun istiyoruz. Bu maçın herkese keyif vermesini temenni ediyorum." dedi.



RECEP UÇAR SÖZLERİ



Recep Uçar ile ilgili Çamlı, "Burak Yılmaz'dan önce kulübümüze hizmet veren Recep Uçar'ı tebrik ediyorum ve anlından öpüyorum. Başarısız olduğu için yolları ayırmadık. İnşallah ilerleyen dönemde tekrar Recep Uçar ile çalışmaktan mutluluk duyarım." şeklinde konuştu.



BURAK YILMAZ'A ÖVGÜ



Burak Yılmaz ile ilgili önemli açıklamalar yapan Ali Çamlı, "Burak Yılmaz milli takımın gururu, son derece sevimli ve sempatik bir insan. Yaptığı işe de aşık bir karakter. İnşallah Burak Hoca buradan çok daha büyük yerlere gidecek teknik, donanım ve tecrübeyi kazanır ve biz onu buradan gönderdiğimizde göğsümüz kabarır. İnşallah başarılı olacaktır. Şu anda Kayserispor'u Burak Yılmaz'a teslim etmek doğru muydu? deniyor. Ben çok doğru olduğuna inandığım için teslim ettim. Başkan benim ve ne yaptığı biliyorum. Burak Yılmaz bu kulüpte İnşallah çok başarılı olur. Burak Yılmaz ile 2,5 yıllık bir sözleşme yaptık. Bu bir projedir ve bu projeye bağlı kalacağız. Sonuna kadar arkasında duracağız." ifadelerini kullandı.



Kayserispor ne zaman şampiyonluğa oynayacak?



Ali Çamlı ayrıca, "Anadolu'nun kadim şehri, Selçuklu'nun başkentinden neden bir şampiyon çıkmasın? Bizim de hedeflerimiz var. Bu takımın Avrupa'da oynaması ve üst sıralarda devamlı olması için mesai harcıyoruz. Bu hedefler için gecemi gündüzüme katıyorum." dedi.



