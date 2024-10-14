Ali Çamdalı: 'İstanbul'a galibiyet için gidiyoruz'

Trendyol Süper Lig Ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor teknik direktörü Ali Çamdalı, 9. haftada deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Ligde milli ara öncesi son maçta Eyüpspor 'u 1-0 geriden gelerek yenen Konyaspor 'da teknik direktör Ali Çamdalı , Beşiktaş sınavı öncesi iddialı konuştu.



"ŞOK YAŞATABİLİRİZ"



Siyah-beyazlı rakiplerinin ligin en iyi takımlarından biri olduğunu kaydeden genç hoca, "Rakibimizin Gaziantep ile oynadığı son maç bize çok şey anlattı. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Gaziantep gibi biz de onlara bir şok yaşatabiliriz. İyi bir kadroya sahibiz ve moralimiz yerinde. İstanbul 'a galibiyet için gideceğiz" dedi.



BEŞİKTAŞ MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAK!



Çamdalı, PFDK 'dan aldığı ceza nedeniyle 19 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş karşısında takımın başında olamayacak.