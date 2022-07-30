Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois ve Haris Seferovic'in ardından Galatasaray'ın 6.transferi Ali Akman oldu.10 gündür Eintracht Frankfurt'la görüşme halinde olan sarı-kırmızılılar, Alman kulübüyle kiralık anlaşmada el sıkıştı.A Milli Takım hayalleri kuran Ali Akman da Avrupa'dan birçok teklif almasına rağmen tercihini daha göz önünde olacağı için Galatasaray'dan yana kullandı.Frankfurt cephesinin 20 yaşındaki forveti kiralarken sarı kırmızılı kulüpten oynama garantisi istediği ve en az 25 karşılaşmada forma giyme şartı koyduğu öğrenildi.Teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesinin ardından da Ali Akman'ın transferi gerçekleşti. Genç yeteneğin kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.Bu transferle Florya'da Akman soyadı taşıyan isim sayısı 4'e çıktı. Hamza-Efe Akman kardeşler A Takım'la yeni sezona hazırlanırken, babaları Ayhan Akman futbolla ilgili idari pozisyonda görev yapıyor.Ayhan'ın yeğeni, Hamza- Efe'nin kuzeni Ali Akman da artık Galatasaraylı.