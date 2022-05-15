Alfons Groenendijk: 'Sonuna kadar hak ettik'

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, çok iyi bir performans sergileyerek net bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Groenendijk, "Tekrar çok iyi bir performans izledik. Avrupa kupalarına katılma şansımızı kaybettikten sonra biraz endişeliydik. Cevabını sahada çok iyi bir şekilde veren bir takım vardı. Hak ederek kazandık. Çok net bir galibiyet aldık. Yenilmezlik serimizi 15 maça çıkardık. Bu kadar gol atıp kazanmak çok önemliydi. Gelecek hafta Galatasaray'a karşı seriyi 16 maça çıkarma hedefiyle mücadele edeceğiz." diye konuştu.



Altyapıdan çıkardıkları oyuncuların sergilediği performansa değinen Hollandalı çalıştırıcı, "Altyapıdan çıkan Bahadır, Doğukan ve Bünyamin gibi oyuncuları ilk 11'de oynatmak mutluluk verici. Asıl amacımız bu olmalı. Bu, çok sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.





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