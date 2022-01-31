Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis paylaşımı!

BAFETIMBI GOMIS'TEN YANIT

Gomisi getirdim 😜 başardık!



Welcome back! 🔥🔥💓 @BafGomis



— Aleyna Tilki (@aleynatilki) January 30, 2022

'SEN OLSAN BARİ' ŞARKISIYLA ÖZDEŞLEŞMİŞTİ

Geri döndüğüme çok mutluyum!şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim! 🎼🎹🎤💛❤️ https://t.co/BZba4PycHl



— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 30, 2022

Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile prensipte anlaşmaya vardı.Bu gelişmenin gündeme düşmesiyle birlikte ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gomis'i getirdim, başardık!" ifadelerini kullandı.Gomis ise Aleyna Tilki'ye "Geri döndüğüme çok mutluyum! Şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!" şeklinde yanıt verdi.Gomis, Türkiye'ye geldiği ilk günlerde Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısını söylerken bir video paylaşmış, sonrasında ise gol sevinci, şarkıyla özdeşleşmişti.Sarı-kırmızılıların 2018 yılındaki şampiyonluğunda o dönemde ismi Türk Telekom Stadyumunda Aleyna Tilki kutlamalara katılarak "Sen olsan bari" şarkısını Gomis ile beraber söylemişti.