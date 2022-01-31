Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Bafetimbi Gomis'in Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberlerin gündeme düşmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Aleyna Tilki'den Bafetimbi Gomis paylaşımı!
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31 Ocak 2022 08:26
Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis ile prensipte anlaşmaya vardı.

Bu gelişmenin gündeme düşmesiyle birlikte ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gomis'i getirdim, başardık!" ifadelerini kullandı.

BAFETIMBI GOMIS'TEN YANIT

Gomis ise Aleyna Tilki'ye "Geri döndüğüme çok mutluyum! Şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!" şeklinde yanıt verdi.

'SEN OLSAN BARİ' ŞARKISIYLA ÖZDEŞLEŞMİŞTİ

Gomis, Türkiye'ye geldiği ilk günlerde Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısını söylerken bir video paylaşmış, sonrasında ise gol sevinci, şarkıyla özdeşleşmişti.

Sarı-kırmızılıların 2018 yılındaki şampiyonluğunda o dönemde ismi Türk Telekom Stadyumunda Aleyna Tilki kutlamalara katılarak "Sen olsan bari" şarkısını Gomis ile beraber söylemişti.

 

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