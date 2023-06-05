Alexis Mac Allister, Liverpool'a çok yakın!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Liverpool'da ilk transfer büyük oranda belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Alexis Mac Allister, Liverpool'a çok yakın!
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05 Haziran 2023 13:18
Son güncelleme 05 Haziran 2023 13:43
İngiltere Premier Lig'de geride kalan sezonda şampiyonluk yarışının dışında kalan Liverpool, transfer çalışmalarına başladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre Liverpool, Brighton'un Arjantinli orta sahası Alexis Mac Allister'la 5 yıllık kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

Brighton'ın  Alexis Mac Allister'ın bonservisinden 80 milyon euro kazanacağı duyuruldu.

Arjantinli orta saha oyuncusunun salı veya çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi.

TRANSFERLER BİTMEYECEK

Gelecek sezon için orta saha rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçen Liverpool'da en az iki orta saha transferi daha yapılacağı öğrenildi.

BU SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Brighton'la lig altıncılığını elde eden Alexis Mac Allister, bu sezon 40 maçta görev aldı. Bu maçlarda 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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