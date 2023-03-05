Alexandru Maxim, Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alexandru Maxim, takıma katıldığı günden itibaren idmanlarda gösterdiği başarılı performansla teknik heyetten olumlu not aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in Rumen 10 numarayı Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'de oynatması bekleniyor.



TAKIMDA KALMAK İSTİYOR



Merkezde Gedson ve Hadziahmetovic'i oynatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, önlerine koyacağı Maxim ile hücumu şekillendirecek. Rumen futbolcunun ise kendisini teknik heyet ve camiaya kabul ettirerek gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmayı arzu ettiği ifade edildi.



GAZİANTEP'TE 15 GOL KATKISI YAPTI



6 Şubat'taki deprem öncesi Gaziantep FK'da oynayan Maxim, kırmızı siyahlı takımla çıktığı 21 Süper Lig, 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında toplam 5 gol, 10 asist üretmeyi başarmıştı. Güneş'in tecrübeli futbolcudan fırsat bulduğu an şut atmasını istediği ve ayrıca duran topları kullanmakla görevlendirdiği öğrenildi









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