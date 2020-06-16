Alexander Sörloth: "Finaldeyiz, devamı gelecek"

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, 3-1 kazandıkalrı Fenerbahçe maçı sonrası ATV'ye konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Alexander Sörloth: 'Finaldeyiz, devamı gelecek'
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16 Haziran 2020 23:07
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluş ATV'ye konuştu.

Sörloth, flaş röportajda, "Golcüler bazen atamaz, ben de onu yaşadım ama bu maçta gollerimle döndüm." ifadelerini kullandı.

"FİNALDEYİZ, DEVAMI GELECEK"

"Ekuban harika performans sergiledi, bana şanslar yarattı." diyerek sözlerini sürdüren Norveçli oyuncu, "Taraftarlarımızı sevindirebildiysek ne mutlu bize. Finaldeyiz, devamı gelecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



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