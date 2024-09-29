Alexander Djiku'dan Kasımpaşalı futbolcuya mesaj!

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Kasımpaşa'nın 3. golünü kaydeden Nuno da Costa'nın soyal medya hesabından yaptığı paylaşıma flaş bir yorum geldi.
Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, tecrübeli golcünün yaptığı paylaşıma yorum yaptı.
Ganalı futbolcu, yorumda kalp ve selamlayan yüz emojisi kullandı.
Djiku'nun bu hareketi, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeni aldı.
İŞTE DJIKU'NUN O YORUMU
Kasımpaşa'nın 3. golünü kaydeden Nuno da Costa'nın soyal medya hesabından yaptığı paylaşıma flaş bir yorum geldi.
Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, tecrübeli golcünün yaptığı paylaşıma yorum yaptı.
Ganalı futbolcu, yorumda kalp ve selamlayan yüz emojisi kullandı.
Djiku'nun bu hareketi, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından beğeni aldı.
İŞTE DJIKU'NUN O YORUMU