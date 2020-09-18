Alex Telles Premier Lig'e gidiyor, Galatasaray kazanıyor

Kariyerini Porto'da sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, sonunda Premier Lig'in yolunu tutuyor gibi gözüküyor.



RMC'nin haberine göre Brezilyalı oyuncu, Manchester United ile 5 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı.



İngiliz ekibinin Sambacı için 40 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli ödeyeceği ve sonraki satıştan yüzde 10 payı olan Galatasaray'ın da yaklaşık 3.4 milyon euroyu kasasına götüreceği kaydedildi.



Ocak 2014 ile Ağustos 2015 arası Galatasaray forması giyen Alex Telles, 2016 yazında 6.5 milyon euro bonservis ve %10 satış karı ile Porto'ya transfer oldu. 27 yaşındaki Brezilyalı, geçen sezon Porto formasıyla 40 resmi maça çıkıp 10 gol attı ve 9 asist yaptı.



