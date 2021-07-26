Alex Teixeira'dan Beşiktaş için indirim

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira, imza parasında indirime gitti.

Haber; Hürriyet
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Alex Teixeira'dan Beşiktaş için indirim
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26 Temmuz 2021 13:29
Beşiktaş'ın gündemindeki yer alan Alex Teixeira'ya ilk ve en yüksek teklifi veren kulüp olan Sharjah'ın, Mangola'yı alarak transferi kapattığı, Al Hilal'in ise Brezilyalı futbolcuya artık ilgi göstermediği öğrenildi.

Yıldız oyuncunun da yönetici Emre Kocadağ'ı arayarak daha önce imza parası olarak istediği 3 milyon Euro'yu 1,5 milyon Euro'ya düşürmeye hazır olduğunu ilettiği öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda, Alex Teixerira'nın transferinin olumlu ya da olumsuz anlamda bu hafta noktalanması bekleniyor.


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