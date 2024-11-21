Alex de Souza'dan Mourinho'ya yanıt

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini sürdüren Alex de Souza, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alex de Souza'dan Mourinho'ya yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2024 17:19
Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini sürdüren Alex de Souza, Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, "Alex umarım bir gün Fenerbahçe teknik direktörü olur" şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, A Spor'a verdiği röportajda Portekizli hocanın bu sözlerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Teşekkür ederim. Teşekkürlerimi sunarım sadece. Kendisi son yılların farklı ülkelerde şampiyon olmuş büyük bir ismi ve şu anda da Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Düşünceleri güzel, teşekkür ediyorum kendisine"



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery