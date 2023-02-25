Aleksandar Stanojevic: "Hakem bizi maçtan kopardı"

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aleksandar Stanojevic: 'Hakem bizi maçtan kopardı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2023 21:54
Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Stanojevic yaptığı açıklamada, "Bu şekilde bir maçtan sonra nasıl bir yorum yapmam gerektiğini bilemiyorum. Kırmızı karttan sonra yorumsuz kaldım. Elbette zorlu bir maçtı." dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe yüzde 100 bir eforla oynadı, bu sorgulanamaz. Hakemin neden bize 5 dakikada 4 sarı kart verdiğiyle ilgili bir fikrim yok. Sorduğumda itirazla ilgili olduğunu söyledi. Fakat, bu durum biraz enteresandı." açıklamasını yaptı.

Kırmızı kartın takımın direncini düşürdüğünü belirten Stanojevic, "11'e 11 devam etsek ne olurdu bilinmez. Fenerbahçe elinden geleni yaptı ve iyi oynadılar. Yine yenebilirlerdi ama biz daha iyi bir performans gösterebilirdik." ifadelerini kullandı.

Aleksandar Stanojevic ayrıca, "5 dakika içerisinde 4 sarı kart gördüğümüze dair hiçbir fikrim yok. Açıklama istedim ama muaallak bir cevap verdiler. Bizi erken şekilde maçtan koparmış oldular." diye konuştu. 

SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ