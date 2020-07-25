Süper Lig'de kümede kalmayı bir hafta önce garantileyen Konyaspor, hafta içi Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağı maçtan dolayı "rotasyonlu" bir kadro ile sahaya çıkan Alanyaspor ile karşılaştı.



Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Alanyaspor maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başararak inanılmaz bir geri dönüşe imza attı.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Junior Fernandes, 80. dakikada Bakasetas ve 87. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. Konyaspor'un gollerini ise 19. dakikada Alper Uludağ ve 28. dakikada Marin Anicic kaydetti.



Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Cisse, sezonu 34 maçta (tüm kulvarlar) 26 gollük performansla tamamladı.



Trabzonspor'a verilen men cezası CAS tarafından da onaylanırsa Galatasaray, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. CAS, Trabzonspor'un cezasını kaldırırsa; Galatasaray gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edemeyecek.



