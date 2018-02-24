Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas, Wellinton, Barış, Sackey, Efecan, Emre, Vilafanez, Fernandes, Douglas.
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, Burak Yılmaz
Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kötü gidişatına son vermek istiyor.
2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirvenin 13 puan gerisine düşen Karadeniz ekibi, yeni yılda da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.
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- Aytemiz Alanyaspor ile 4. randevu
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, yapacakları maçla ligde 4. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne dek iki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor galip gelemedi. Aytemiz Alanyaspor, 2 maçtan galibiyetle ayrılırken 1 maç ise beraberlikle sona erdi.
Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda deplasmanda 3-0 yenildiği rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı da Aytemiz Alanyaspor 4-3 kazanmıştı.
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Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Alanyaspor: Riou, Gassama, Tzavellas, Wellinton, Barış, Sackey, Efecan, Emre, Vilafanez, Fernandes, Douglas.
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, Burak Yılmaz
Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kötü gidişatına son vermek istiyor.
2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirvenin 13 puan gerisine düşen Karadeniz ekibi, yeni yılda da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.
*Bir Trabzonspor taraftarının Sporx'in ilk 11 uygulamasında Trabzonspor için yaptığı ve "ideal" dediği kadro. Başkan da hoca da sensin, transfer yap,11'ini hemen kur, paylaş
- Aytemiz Alanyaspor ile 4. randevu
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, yapacakları maçla ligde 4. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne dek iki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor galip gelemedi. Aytemiz Alanyaspor, 2 maçtan galibiyetle ayrılırken 1 maç ise beraberlikle sona erdi.
Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda deplasmanda 3-0 yenildiği rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı da Aytemiz Alanyaspor 4-3 kazanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın