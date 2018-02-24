Trabzonspor

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor

Trabzonspor

Trabzonspor

, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemizkonuk olacak.Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.Riou, Gassama, Tzavellas, Wellinton, Barış, Sackey, Efecan, Emre, Vilafanez, Fernandes, Douglas.Onur, Pereira, Uğur, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Olcay, Burak YılmazLigde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kötü gidişatına son vermek istiyor.2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirvenin 13 puan gerisine düşen Karadeniz ekibi, yeni yılda da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.Aytemiz Alanyaspor ile, yapacakları maçla ligde 4. kez karşı karşıya gelecek.Bugüne dek iki takım arasında oynanan 3 maçtagalip gelemedi. Aytemiz Alanyaspor, 2 maçtan galibiyetle ayrılırken 1 maç ise beraberlikle sona erdi., 2016-2017 sezonunda deplasmanda 3-0 yenildiği rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı da Aytemiz Alanyaspor 4-3 kazanmıştı.