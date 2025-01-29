Alanyaspor'dan hücum hattına takviye

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, son olarak Rapid Bükreş forması giyen Florent Hasani ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Alanyaspor'dan hücum hattına takviye
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29 Ocak 2025 23:46
Alanyaspor, devre arası transfer döneminde takviyelerine devam ediyor.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen turuncu-yeşiller, 27 yaşındaki Kosovalı forvet oyuncusu Florent Hasani'yi ile anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Arnavutluk liginde gol krallığı bulunan Hasani, daha önce UEFA Konferans Ligi'nde Tirana formasıyla Beşiktaş'a rakip olmuştu.

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