Alanyaspor'a Premier Lig'den imza!

Alanyaspor, ilk yarıyı Norwich'te kiralık geçiren Nottingham Forestlı Ui-jo Hwang'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alanyaspor'a Premier Lig'den imza!
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06 Şubat 2024 16:33
Alanyaspor, Premier Lig'den transferi resmen açıkladı.

Akdeniz ekibi, Nottingham Forest forması giyen Ui-jo Hwang'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Koreli oyuncu sezonun geri kalanında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.

18 MAÇA ÇIKTI

Sezonun ilk yarısını Norwich City'de kiralık geçiren Ui-jo Hwang, Championship ekibiyle 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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