Alanyaspor'a Premier Lig'den imza!

Alanyaspor, Premier Lig'den transferi resmen açıkladı.
Akdeniz ekibi, Nottingham Forest forması giyen Ui-jo Hwang'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Koreli oyuncu sezonun geri kalanında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.
18 MAÇA ÇIKTI
Sezonun ilk yarısını Norwich City'de kiralık geçiren Ui-jo Hwang, Championship ekibiyle 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
Akdeniz ekibi, Nottingham Forest forması giyen Ui-jo Hwang'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Koreli oyuncu sezonun geri kalanında Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.
18 MAÇA ÇIKTI
Sezonun ilk yarısını Norwich City'de kiralık geçiren Ui-jo Hwang, Championship ekibiyle 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.