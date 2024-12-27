Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.
Deneyimli teknik adam, cuma günü Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.
AL SHABAB PAYLAŞIM YAPTI
Öte yandan Al-Shabab, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Pereira gitti. Ne yapmalıyız?" ifadeleri yer aldı.
İşte o paylaşım;
TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA
TRT Spor'da konuşan Fatih Terim, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." açıklamasını yaptı.
SÖZLEŞME ŞARTLARI
71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.
VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI
Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.
Deneyimli teknik adam, cuma günü Suudi Arabistan'a gidecek. Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.
AL SHABAB PAYLAŞIM YAPTI
Öte yandan Al-Shabab, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Pereira gitti. Ne yapmalıyız?" ifadeleri yer aldı.
İşte o paylaşım;
Al Shabab'ın paylaşımı; "Pereira gitti. Ne yapmalıyız?"
⌛Fatih Terim https://t.co/GEQpslXVq8
— Sporx (@sporx) December 26, 2024
TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA
TRT Spor'da konuşan Fatih Terim, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." açıklamasını yaptı.
SÖZLEŞME ŞARTLARI
71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.
VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI
Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.