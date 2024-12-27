Fatih Terim'in Al-Shabab kulübündeki yardımcılarının ise

Levent

Şahin

ve Hamza Hamzaoğlu olacağı öğrenildi.



AL SHABAB PAYLAŞIM YAPTI



Öte yandan Al-Shabab, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Pereira gitti. Ne yapmalıyız?" ifadeleri yer aldı.



İşte o paylaşım;



TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA

TRT Spor'da konuşan Fatih Terim, "Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış." açıklamasını yaptı.



SÖZLEŞME ŞARTLARI



71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.

Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim ile prensip anlaşmasına vardı.Deneyimli teknik adam, cuma günü Suudi Arabistan'a gidecek.Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.