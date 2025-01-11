Al Musrati'de opsiyon freni

Arabistan ekibinin teklifinin detayları belli olurken 28 yaşındaki oyuncu için 1 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro kümede kalınırsa zorunlu satın alma opsiyonu ve 2 milyon Euro da bonus önerildi.

Ancak Suudi Ligi'nde son sırada yer alan Al-Fateh'in bu teklifine yeni başkan Serdal Adalı sıcak bakmadı.





Adalı, özellikle "kümede kalınırsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girer" maddesinin kalkmasını isterken Arap ekibinden ise buna dair henüz bir revize gelmedi.





Seçim öncesinde Beşiktaş 'ın eski başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fateh, siyah-beyazlılardan Musrati'ye talip olduğunu duyurmuştu.