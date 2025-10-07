Al-Ittıhad, Conceiçao ile anlaştı!

Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 07 Ekim 2025 23:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Al-Ittıhad, Conceiçao ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Milan'ı çalıştıran Sergio Conceiçao, yeni takımıyla anlaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli teknik adam Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad ile sözleşme imzaladı. Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Suudi ekibini son olarak Fransız teknik adam Laurent Blanc çalıştırmıştı. Fransız teknik adam ile kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.