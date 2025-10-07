Al-Ittıhad, Conceiçao ile anlaştı!

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Milan'ı çalıştıran Sergio Conceiçao, yeni takımıyla anlaştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli teknik adam Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad ile sözleşme imzaladı. Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Suudi ekibini son olarak Fransız teknik adam Laurent Blanc çalıştırmıştı. Fransız teknik adam ile kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı.
