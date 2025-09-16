Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

Asya Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Al Hilal ile Al-Duhail ile karşı karşıya geldi.
Kingdom Arena'da oynanan mücadele Al Hilal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Al Hilal'e galibiyeti getiren goller, Darwin Nunez ve Theo Hernandez'den geldi. Al Duhail'in tek golü Adil Boulbina'dan geldi.
Karşılaşmada milli oyuncumuz Yusuf Akçiçek 90 dakika forma giydi.
Kingdom Arena'da oynanan mücadele Al Hilal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Al Hilal'e galibiyeti getiren goller, Darwin Nunez ve Theo Hernandez'den geldi. Al Duhail'in tek golü Adil Boulbina'dan geldi.
Karşılaşmada milli oyuncumuz Yusuf Akçiçek 90 dakika forma giydi.