16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-490'
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-190'
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
1-190'
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
1-190'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

Asya Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Al Hilal, Al Duhail'i 2-1 mağlup etti.

calendar 16 Eylül 2025 23:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Asya Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Al Hilal ile Al-Duhail ile karşı karşıya geldi.

Kingdom Arena'da oynanan mücadele Al Hilal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren goller, Darwin Nunez ve Theo Hernandez'den geldi. Al Duhail'in tek golü Adil Boulbina'dan geldi.

Karşılaşmada milli oyuncumuz Yusuf Akçiçek 90 dakika forma giydi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
