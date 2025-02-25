Al Hilal, Al Kholood'a acımadı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, Al Kholood'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Al Hilal, Al Kholood'a acımadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2025 20:28
Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Al Kholood karşı karşıya geldi.

Kingdom Arena'da oynanan mücadelede Al Hilal, Al Kholood'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

İlk yarısı 4-0 biten maçta Al Hilal'ın golleri Malcom (2), Salem Al Dawsari (2) ve Marcos Leonardo'dan gelirken konuk ekibin tek golünü Abdulrahman Al-Safari kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Al Hilal, 51 puanla 2. sıradaki yerini korurken Al Ittıhad'ın arkasındaki zirve takibini sürdürdü.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery