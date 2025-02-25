Al Hilal, Al Kholood'a acımadı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Al Kholood karşı karşıya geldi.
Kingdom Arena'da oynanan mücadelede Al Hilal, Al Kholood'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
İlk yarısı 4-0 biten maçta Al Hilal'ın golleri Malcom (2), Salem Al Dawsari (2) ve Marcos Leonardo'dan gelirken konuk ekibin tek golünü Abdulrahman Al-Safari kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Al Hilal, 51 puanla 2. sıradaki yerini korurken Al Ittıhad'ın arkasındaki zirve takibini sürdürdü.
Kingdom Arena'da oynanan mücadelede Al Hilal, Al Kholood'u 5-1'lik skorla mağlup etti.
İlk yarısı 4-0 biten maçta Al Hilal'ın golleri Malcom (2), Salem Al Dawsari (2) ve Marcos Leonardo'dan gelirken konuk ekibin tek golünü Abdulrahman Al-Safari kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Al Hilal, 51 puanla 2. sıradaki yerini korurken Al Ittıhad'ın arkasındaki zirve takibini sürdürdü.
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