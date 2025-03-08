Akkuş Belediyespor rahat kazandı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 25. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Akkuş
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safanov, Ferreira, Ali Eren Öztürk (Berkun Eber Üstündağ)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre, Emre Batur, Kolodinsky (Ali Candan, Atakan Topal, Ahmet Boz)
Setler: 25-16, 25-17, 25-19
Süre: 75 dakika (24, 28, 23)
Salon: Akkuş
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safanov, Ferreira, Ali Eren Öztürk (Berkun Eber Üstündağ)
RAMS Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre, Emre Batur, Kolodinsky (Ali Candan, Atakan Topal, Ahmet Boz)
Setler: 25-16, 25-17, 25-19
Süre: 75 dakika (24, 28, 23)
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