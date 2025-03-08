Akkuş Belediyespor rahat kazandı

Akkuş Belediyespor, sahasında Cizre Belediyespor'u konuk etti ve maçı 3-0 kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Akkuş Belediyespor rahat kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mart 2025 15:31
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 25. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Akkuş

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Enis Ali Ay, Masliev, Hakan Polat, Safanov, Ferreira, Ali Eren Öztürk (Berkun Eber Üstündağ)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre, Emre Batur, Kolodinsky (Ali Candan, Atakan Topal, Ahmet Boz)

Setler: 25-16, 25-17, 25-19

Süre: 75 dakika (24, 28, 23)


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery