Akintola: 'Doğru yoldayız'

Adana Demirspor'un başarılı kanat oyuncusu Babajide Akintola, 1-1 beraberlik ile sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Beraberliğin kendileri açısından talihsiz olduğunu söyleyen Akintola, "Zorlu bir mücadele oldu. Takım olarak iyi savaştık. Beraberlik çok talihsizlik oldu ama doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.

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