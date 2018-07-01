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Akhisarspor'da Manu'dan 3 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisarspor, Gençlerbirliği'nden Elvis Manu'yu transfer etti.

Kaynak: DHA
Akhisarspor'da Manu'dan 3 yıllık imza
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01 Temmuz 2018 21:13
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, transfer listesindeki Gençlerbirliği'nden Elvis Manu'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yönetimle bir araya gelen 24 yaşındaki Hollandalı forvet, kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Hollanda'da Feyanoord altyapısında yetişen Manu, kariyerinde daha önce Exelcior, Brighton, Go Ahaed Eagles gibi takımlarda forma giydi. Elvis Manu, geçen sezon transfer olduğu Başkent temsilcisinde Süper Lig'de 24 maçta 4 gol attı.

Hollandalı futbolcu yeni sezon öncesi Akigo'nun Kayserispor'dan Güray Vural'dan sonra ikinci transferi oldu. Akhisarspor, sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Saffet Susic yönetiminde başladı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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