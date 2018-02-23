MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

nda kazanan, 3-0'lık skorla Akhisarspor oldu.'in 23. haftasındaki mücadele, Akhisar Stadyumu'nda oynandı.Akhisarspor'a galibiyeti getiren goller, 15. ve 68. dakikalarda Seleznev ile birlikte 88. dakikada Serginho'dan geldi.Bu sonucun ardından Akhisarspor üst üste 3. galibiyetini aldı ve 30 puana yükseldi. Konyaspor ise 21 puanla küme düşme potasında, 16. basamakta yer aldı.Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.7. dakikada Milosevic'in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Milan Lukac'da kaldı.15. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, Seleznov kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-027. dakikada sağ kanattan Skubic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından dışarıya çıktı.67. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. Muğdat Çelik'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Seleznov'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.70. dakikada, Atiker Konyaspor savunmasının hatasında topu alan Muğdat Çelik'in pasında, ceza sahasında kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Seleznov'un şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya çıktı.77. dakikada, ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Muğdat Çelik'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanın dışına çıktı.88. dakikada, Teleset Mobilya Akhisarspor 3'üncü golü buldu. Sol kanattan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Henrique, meşin yuvarlağı Serginho'ya aktardı. Bu futbolcu topu filelere göndererek takımını maçta 3-0 öne geçirdi.Spor Toto AkhisarAli Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa SavranlarLukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Muğdat Çelik (Dk. 79 Serginho), Sissoko, Eray Ataseven, Soner Aydoğdu (Dk. 89 Bilal Kısa), Larsson, Seleznov (Dk. 85 Henrique)Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 61 Volkan Şen), Ali Çamdalı, Hadziahmetovic (Dk. 46 Fofana), Eto'o (Dk. 80 Orkan Çınar), Bourabia, JahovicDk. 15 ve 67 Seleznov, Dk. 88 Serginho (Teleset Mobilya Akhisarspor)Dk. 4 Sissoko, Dk. 74 Ömer Bayram, Dk. 81 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 12 Eto'o, Dk. 45 Skubic (Atiker Konyaspor)