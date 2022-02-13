Ajax, Twente'yi paramparça etti: 5-0

Hollanda Ligi'nde 22. hafta mücadelesinde Ajax ile Twente kozlarını paylaştı.



Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmada Ajax, 5-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Davy Klaassen, 53, 85, 88'de Sebastian Haller ve 77'de kendi kalesine Robin Pröpper attı



Öte yandan Dusan Tadic, 62. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Alınan bu sonucun ardından Ajax puanını 54 yaparken, en yakın takipçisi PSV ile arasındaki farkı yeniden 5'e yükseltti ve üst üste 6. kez kazandı. Twente ise 41 puanda kalarak 10 hafta sonra mağlup oldu.



Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Willem II deplasmanına gidecek. Twente ise Go Ahead'ı ağırlayacak.





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