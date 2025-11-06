06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Ajax, Galatasaray yenilgisi sonrası Heitinga ile yollarını ayırdı!

Ajax, Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik direktör John Heitinga ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 06 Kasım 2025 18:20 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 18:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ajax, Galatasaray yenilgisi sonrası Heitinga ile yollarını ayırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hollanda ekibi Ajax'ta Francesco Farioli sonrası göreve gelen teknik direktör Jhon Heitinga, görevinden alındı.

Şampiyonlar Ligi'nde son sırada bulunan Hollanda ekibi son olarak evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu. Yenilginin ardından Ajax, genç teknik adamın görevine son verildiğini duyurdu.

41 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Ajax, Hollanda Ligi'nde ise 11 maçta 20 puan toplayıp liderin 8 puan gerisinde 4. sırada bulunuyordu.

Ajax kulübü yaptığı açıklamada, "John Heitinga'nın 2027'ye kadar sözleşmesi vardı ancak sonlandırdık. Yeni teknik direktör ile anlaşana kadar Heitinga'nın görevlerini Fred Grim yapacak" ifadelerini kullandı.

AYRILIK ARDINDAN İSTİFA

Ajax'ta John Heitinga birlikte asistanı Marcel Keizer de görevden alındı. Teknik heyet sorumlusu Alex Kroes de, Heitinga'yı görevden aldıktan sonra istifa etti.

Heitinga'yı görevden aldıktan sonra istifa eden Kroes, "Bu acı verici bir karardı. Ancak son birkaç aya geriye dönüp baktığımızda, işlerin beklediğimizden farklı bir şekilde geliştiği sonucuna varmak zorundayız. Çok az ilerleme kaydettik ve çok fazla puan kaybettik." dedi.

Kroes, "Bir teknik direktörün yeni bir takıma alışmasının zaman aldığını biliyoruz ve John'a bu zamanı verdik. Ancak Ajax için şu anda farklı bir teknik direktör atamanın en iyisi olduğuna inandık." ifadelerini kullandı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.