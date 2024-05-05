Hollanda Eredivisie 32. hafta maçında Volendam ile Ajax karşı karşıya geldi. Kras Stadyumu'nda oynanan maçı Ajax 4-1'lik skorla kazandı.



Ajax'a galibiyeti getiren golleri 25 ve 77. dakikada Kenneth Taylor, 59. dakikada Chuba Akpom ve 70. dakikada Brian Brobbey kaydetti. Volendam'ın tek golü 80. dakikada Benaissa Benamar'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 52 yaptı. Volendam ise 19 puanda kalarak ligin bitimine iki hafta kala küme düştü.



Ligin bir sonraki maçında Ajax, evinde Almere City'i ağırlayacak. Volendam ise Twente deplasmanına gidecek.





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