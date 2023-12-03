Hollanda Eredivisie 14. hafta maçında NEC Nijmegen ile Ajax karşı karşıya geldi. Goffert Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ajax 2-1 kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Kristian Hlynsson ile 88. dakikada Carlos Borges kaydetti. NEC Nijmegen'in tek golü 90. dakikada Elayis Tavşan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte kaybetmeme serisini dört maça çıkaran Ajax, 18 puana yükseldi. Nec Nijmegen 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Nec Nijmegen, Zwolle deplasmanına gidecek. Ajax, sahasında Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Kristian Hlynsson ile 88. dakikada Carlos Borges kaydetti. NEC Nijmegen'in tek golü 90. dakikada Elayis Tavşan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte kaybetmeme serisini dört maça çıkaran Ajax, 18 puana yükseldi. Nec Nijmegen 12 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Nec Nijmegen, Zwolle deplasmanına gidecek. Ajax, sahasında Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak.
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