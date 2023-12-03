Ajax deplasmanda çıkışını sürdürdü

Eredivisie 14. hafta maçında Ajax, deplasmanda NEC Nijmegen'i 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ajax deplasmanda çıkışını sürdürdü
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03 Aralık 2023 18:25
Son güncelleme 03 Aralık 2023 18:35
Hollanda Eredivisie 14. hafta maçında NEC Nijmegen ile Ajax karşı karşıya geldi. Goffert Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ajax 2-1 kazandı. 

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Kristian Hlynsson ile 88. dakikada Carlos Borges kaydetti. NEC Nijmegen'in tek golü 90. dakikada Elayis Tavşan'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte kaybetmeme serisini dört maça çıkaran Ajax, 18 puana yükseldi. Nec Nijmegen 12 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Nec Nijmegen, Zwolle deplasmanına gidecek. Ajax, sahasında Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak.

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