Ahmet Şahin: 'Nihat Özdemir ile keşke ortaklığım olsa...'

MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski hakem Ahmet Çakar'ın "Nihat Özdemir ile tücaret yapıyor" iddialarına cevap verdi.



Beyaz TV'ye konuşan Ahmet Şahin, "Ahmet Hoca'ya saygı duyuyorum. Geçmişte FIFA hakemliği̇ yaptı. Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulundu. Benim keşke Nihat Özdemir i̇le ortaklığım olsa. Türkiye'nin en saygın iş adamlarından biri olurdum. Kimseyle bir ortaklığım yok." dedi.



Ahmet Şahin, "Bir gün federasyondaki̇ görevimi noktaladığımda her şeyi daha rahat konuşup anlatırım. Ben hakemli̇ğe Ahmet Çakar'a yedek hakem olarak başladım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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