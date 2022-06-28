AHMET NUR ÇEBİ, EMRECAN GÖRÜŞMESİNDE

İSTANBULSPOR KAZANÇLI ÇIKMAK İSTİYOR

EMRECAN UZUNHAN NASIL BİR OYUNCU?

GALATASARAY ALTYAPISINDAN ÇIKTI

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, yerli stoper konusunda atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan İstanbulspor'da forma giyen Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmak istiyor.Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; başkanlar düzeyinde görüşme yapılıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu bu transfer için bir araya geldi.Beşiktaş'ın Emrecan Uzunhan karşılığında takasta bir oyuncu ve para vereceği gündemde. İstanbulspor altyapısından yetişen ve potansiyeli yüksek bir futbolcu olarak bilinen Emrecan transferinden İstanbulspor da kazançlı çıkmak istiyor.26 Şubat 2001 doğumlu olan Emrecan Uzunhan, 1.89 boyunda. Sol ayağını iyi kullanan bir stoper olarak dikkati çeken Emrecan, 4 Ağustos 2020'den beri İstanbulspor'da görev yapıyor. Sarı-siyahlı takımla 30 Haziran 2025 tarihine kadar kontratı bulunan futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre; 525 bin Euro olarak gösteriliyor.Emrecan Uzunhan ile ilgili bir diğer detay ise Galatasaray altyapısında 2 sezon forma giydikten sonra 2014 yılına İstanbulspor'a geçmiş olması. Sert bir stile sahip olan Emrecan, hava hakimiyeti ve oyun kurabilme becerisiyle öne çıkıyor. Emrecan kendisiyle yapılan bir röportajda, "Galatasaray altyapısında oynasaydım tecrübe kazanamazdım" ifadelerini kullanmıştı.