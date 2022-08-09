Ahmet Nur Çebi'den Talisca açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Başkan Çebi, eski oyuncuları Anderson Talisca'nın transferi için gelen soruya, "Yok canım! Konuşmadık. Allah yolunu açık etsin. Koşa koşa gelse, gider havalimanında karşılarım. Ancak olmayacak duaya 'Amin' diyemem." şeklinde cevap verdi.
Kariyerine Al Nassr'da devam eden Brezilyalı futbolcu, 2016-2018 yılları arasında Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymişti.
Başkan Çebi, eski oyuncuları Anderson Talisca'nın transferi için gelen soruya, "Yok canım! Konuşmadık. Allah yolunu açık etsin. Koşa koşa gelse, gider havalimanında karşılarım. Ancak olmayacak duaya 'Amin' diyemem." şeklinde cevap verdi.
Kariyerine Al Nassr'da devam eden Brezilyalı futbolcu, 2016-2018 yılları arasında Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giymişti.
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