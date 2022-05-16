Ahmet Nur Çebi'den basın toplantısı kararı

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, çarşamba günü saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den basın toplantısı kararı
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16 Mayıs 2022 17:29
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Siyah-beyazlı kulübün başkanının düzenleyeceği basın toplantısı 18 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te Vodaffone Park'ta başlayacak.

Ahmet Nur Çebi'nin yaklaşan seçimle ve takımla ilgili konuşma yapması bekleniyor.

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