Ahmet Nur Çebi'den basın toplantısı kararı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
Siyah-beyazlı kulübün başkanının düzenleyeceği basın toplantısı 18 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te Vodaffone Park'ta başlayacak.
Ahmet Nur Çebi'nin yaklaşan seçimle ve takımla ilgili konuşma yapması bekleniyor.
Siyah-beyazlı kulübün başkanının düzenleyeceği basın toplantısı 18 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te Vodaffone Park'ta başlayacak.
Ahmet Nur Çebi'nin yaklaşan seçimle ve takımla ilgili konuşma yapması bekleniyor.
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